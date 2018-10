BEBE ROBADO EN EL HOSPITAL ALEMÁN NO ES EL PRIMER CASO EN NICARAGUA

El caso del bebe robado en el Hospital Alemán Nicaraguense no es el primero registrado en Nicaragua. Según la abogada Keyla Largaespada hay “casos anteriores pero que no se han reportado”. Largaespada considera que este caso debe sentar precedente. Según la abogada se debe sacar información de prevención ante posible trata de personas que no precisamente son con fines sexuales, sino comerciales. Lee también: Madre del bebe robado en tratamiento psicológico La abogada se refiere a que la trata va enfocada en vender niños a familias ricas que no pueden tener hijos y ofrecen sumas altas por los niños. Las víctimas raptadas son llevados fuera del país por puntos ciegos donde no hay vigilancia y retenés que boicoteen el propósito de los tratantes. Según Largaespada en el caso del bebe de Marianela Maldonado se trata de una banda bien organizada. Considera que es difícil la recuperación dado que el bebe irá creciendo y por ende cambiando rasgos. La experta en derecho señaló que no hay registro, fotos ni ningún referente con que lo puedan identificar más adelante. Lee también: Policia hace hasta lo imposible por encontrar a bebe robado, aseguran El diputado Wilfredo Navarro coincide que será difícil la recuperación del bebe raptado y reconoce que hubo casos similares en el pasado con niños y adolescentes en los que no se sancionó a los delincuentes cuando las víctimas fueron rescatadas. Para el diputado, aliado del FSLN, se deben definir las responsabilidades administrativas para el personal del Hospital que esté involucrado y la policía tendría que definir las responsabilidades penales. Navarro supone que el cordón de la cadena de tratantes inicia desde el Hospital. El funcionario incita a investigar a las personas que dejaron que el bebe saliera con alguien que no era su familiar, no tenía ningún vínculo con el bebe. “El embrión del secuestro nace en las personas que dejaron salir al niño del hospital” aseguró.