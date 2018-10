ALEMÁN LE PIDE A MONTEALEGRE QUE REGRESE

El presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán llamó a la unidad a su antiguo correligionario Eduardo Montealegre. "Que no me tenga miedo, que platique conmigo, yo no me lo voy a comer. Si fue mi secretario -de la presidencia-, fue mi ministro, yo lo traje a la política. No se lo que le hice para que me tenga tanto rencor, tanto odio, yo por el contrario le digo ¡Sentémonos por Nicaragua!" aseguró en una entrevista exclusiva a 100% Noticias, el ex presidente de la república.Lee también: CSJ deja firme la sentencia que quitó el PLI al grupo de Montealegre Alemán aseguró ser partidario de una Nicaragua donde haya pluralismo político y una oposición viva. Pese a que Eduardo Montealegre ha reiterado en sobre manera que no entablará plática con Alemán, éste insiste en llamar a la unión. Además, considera un error decir que en el país no hay oposición porque con la unión sí habría por quién votar. Lee también: PLI se prepara para las elecciones de 2021, dice Cairo Amador El dirigente del PLC tampoco descarta entablar pláticas con el presidente del PLI, Pedro Reyes.