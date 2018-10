DIPUTADOS RESIENTEN CASO DE SUPUESTA NEGLIGENCIA QUE ACABÓ CON LA VIDA DE LIZANDRA RODRÍGUEZ

Diputados de la Asamblea Nacional cuestionan el porqué el Ministerio de Salud no ha suspendido la licencia al cirujano David Páramo, quien es señalado de negligente por varías pacientes y más reciente se le atribuye la supuesta responsabilidad por la muerte de Lizandra Rodríguez. El diputado Alberto Lacayo lamenta la muerte de la joven que falleció tras someterse a cirugia estética en manos del Dr. Páramo, e insta aplicar la ley de manera rigurosa en este tipo de casos. "Es momento de parar esto e investigar" señaló. Lacayo no solo cuestiona la supuesta negligencia del médico que aún no se pronuncia sobre el caso, sino también la rigurosidad y control de los Hospitales que permiten este tipo de operaciones en sus salas. Lee también: Otras víctimas del Dr. Páramo rompen el silencio Según Wilfredo Navarro deben establecerse mecanismos que permitan el control exhaustivo de los cirujanos plásticos acreditados para este tipo de operaciones. "Eso es lo que debe delimitarse para evitar situaciones que perjudiquen a un paciente" argumentó el diputado sandinista. Lacayo informó a 100% Noticias que se debe proponer una comisión ante la AN para que se investiguen este tipo de casos en conjunto de la Ministra de la Salud, Sonia Castro.