21, Junio, 2016 21, Junio, 2016 2:58 a.m. 2:58 a.m.

USURPAN IDENTIDAD DE MONSEÑOR BERNARDO HOMBACH PARA ESTAFAR

1 DE 3 2 DE 3 3 DE 3

Leonardo Torres, rector de la Universidad Hispanoamericana UHISPAM informó a 100% Noticias haber sido potencial víctima de estafadores. La mañana de este lunes Torres recibió una llamada en su despacho de alguien que se identificó como Monseñor Bernardo Hombach solicitándole apoyo económico para realizar una actividad con niños menos favorecidos. “El sujeto que me llamó imita bastante bien su voz y la forma y fonética típica de Monseñor.” escribió Leonardo. El rector de la UDM aseguró conocer al religioso pero admite no tener contacto con él desde hace más de cuatro años. La persona estafadora “Me habló con mucha naturalidad y conocimiento de mis actividades como Dirigente Empresarial de Nicaragua y Rector de la UHISPAM” dice Torres y procede a detallar que el apoyo solicitado era para el almuerzo de 250 niños en Rio Blanco por los que se pagaría $27 dólares por porción. Torres le dijo a la persona al otro lado del teléfono que le apoyaría con $500 y le llamaría en 10 minutos, pero en lugar de ello buscó como contactar con la Curía de Granada. En la búsqueda del teléfono por internet se encontró con una noticia donde Brenes advertía de estafadores que usaban la identidad de Hombach. Finalmente se comunicó con Eunice Orozco de la Curía de Granada quien le advirtió “de no entregar ningún dinero ya que había señales de estafadores pidiendo dinero de forma fraudulenta, aprovechándose de los Católicos Practicantes de buen corazón”. Según Torres el número del que realizaron la llamada es del # 75030208 Movistar