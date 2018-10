YA NO AGUANTO" DICE MADRE DEL BEBE ROBADO EN HOSPITAL ALEMÁN

Marianela Flores Maldonado, madre del bebe robado del Hospital Alemán Nicaraguense recientemente salió del Hospital por recomendación de la psicóloga . En 100% Entrevistas con Lucia Pineda Ubau aseguró que no hay momentos en que no piense en su hijo “Ya no aguanto” refiere sobre la angustia que la embarga y asegura que no duerme si no es con sedantes. La Policía Nacional guarda silencio sobre el caso, asegura Flores, quien según la psicóloga vive un estado de duelo. Azael Orozco, padre del bebe desaparecido aseguró que las autoridades siempre les invitan a guardar la calma y tener paciencia porque van encontrar al niño. Lee también: Bebe robado en el Alemán no es el primer caso en Nicaragua Flores aún guarda esperanzas de encontrar a su hijo o de que sea el bebé abandonado en Honduras , aunque por momentos desista de la idea al pensar en “muchas madres desnaturalizadas” que dejan a sus hijos. El pasado 1 de junio, día del rapto una mujer vestida de doctora despojó de los brazos de su madre al bebe para llevarlo a vacunar. Usaba tapa bocas y gorro, razón por la que Marianela no la pudo ver, sumado al mareo y efectos de la anestesia por la cesárea que le fue practicada. Lee también: Esto hizo la Policía cuando periodistas preguntaron por caso del bebe robado Fue hasta que llegó una enfermera a preguntar por el bebé para vacunarlo que se enteraron del robo. Marianela asegura que la trabajadora de la salud le preguntó alarmada a quién le había entregado el bebé porque se vacunaban en la misma sala, no había necesidad de llevarlos a otro lugar. Flores califica esto como una prueba dura y no se imagina lo que pasa si no vuelve a ver a su bebé. Ella junto a Azael Orozco le piden a la Policía que recuperen a su hijo lo antes posible.