DENUNCIAN A DR. PÁRAMO POR OPERACIÓN DE NARIZ

Se suman denuncias en contra del doctor Páramo, por parte de pacientes que se vieron afectados por supuestas malas cirugías realizadas por el galeno. Uno de estos pacientes es María José Calderón, quien hace 22 años se operó la nariz. María José explicó que en la época que ella se practicó la cirugía estaban de moda las narices respingadas y quiso mejorar su aspecto, pero la operación prácticamente la dejó sin nariz. "Quedé sin nariz, me operaron cuatro veces, y hoy en día ando una prótesis, desde que me operaron yo me siento totalmente inconforme, quisiera retroceder el tiempo", expresó Calderón. La supuesta mala intervención quirúrgica le dejó un trauma psicológico, la imposibilitó de nadar, no percibe olores, y no puede usar lentes, pues no tiene algún soporte. 100% Noticias consultó sobre el caso de María José, al doctor David Páramo, quien dijo que él ha hecho miles de operaciones y no puede recordar cada una de ellas.