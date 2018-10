DEMANDAN RESPUESTAS EN CASO DEL BEBE ROBADO DEL HOSPITAL ALEMÁN

Marianela Flores Maldonado y Azahel Orozco, padres del bebe robado en el Hospital Alemán Nicaragüense denunciaron ante el Centro Nicaraguense de Derechos Humanos CENIDH la pasividad con que han actuado las autoridades en el caso del rapto de su hijo. Según Flores solamente al inicio de la investigación les dieron escasos detalles, sin embargo a la fecha han pasado 21 días y no se tienen noticias del menor raptado por una falsa doctora. Lee también: Ya no agunto dice madre del bebe A los padres se les practicó la prueba de ADN para compararla con el bebe encontrado en Honduras, pero tampoco a la fecha han recibo resultados. Según Flores la Policía Nacional ya no contesta llamadas y guardan silencio ante las preguntas sobre la investigación. Lee también: Aparece niño en Honduras que es vinculado a bebe robado Orozco asegura que hacen público el caso para que no le pase a otra familia, mientras el CENIDH exhorta a las autoridades a mantener estrecha relación con las víctimas de los delito.