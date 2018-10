AMBIENTALISTAS DEMANDAN VEDA FORESTAL PERMANENTE

Este martes vence la Ley de Veda Forestal aprobada hace 10 años. Los movimientos ambientalistas demandan se decrete veda permanente para no continuar exterminando los bosques que garantizarán el agua. Hazly Tourniel del movimiento Mogotón aseguró que la preservación del recurso forestal en Nicaragua depende de la voluntad política de gobierno y autoridades. Sugiere que “entremos en alianza con el gobierno. Mientras ellos no se retroalimenten y tengan opoyo de ciudadanía no van a poder” sentenció. Para el ambientalista la situación en Nicaragua es grave y depende de la educación, sensibilización y acuerdos con la gente. Por parte del movimiento que representa asegura que “seguimos en pié de lucha y vamos exigir al gobierno que se debe mantener un veda forestal permanente”. Lee también: Esta es la cantidad de cobertura forestal que ha perdido Bosawás El científico Jaime Incer Barquero invita a cuidar no solo los bosques sino “todas aquellas áreas donde quedan los últimos remanentes de bosque”. El también ambientalista sentencio de nunca más cortar los bosques naturales de lo contrario “nos quedaríamos sin agua”. Tourniel reiteró la importancia de perpetuar la existencia de los bosques, según él eso asegurará la sobrevivencia de los 12 millones de habitantes en los próximos años según las proyecciones. Incer asegura que la veda permanente obligaría a todos quienes usurpan los bosques a sembrar los propios para comercializar. “Yo no se puede permitir que se destruya este recurso nacional que al comercializar beneficia a unos pocos” dijo.