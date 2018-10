EL PROBLEMA NO ES QUE COSTA RICA QUIERA VOLVER AL SICA DICEN EXPERTOS

6 a.m.

“El problema no es si entra el país, sino si se refuerza el SICA” opina Manuel Madriz, experto en derecho internacional sobre las intenciones de Costa Rica de volver al Sistema de Integración Centroamericana. El país vecino del sur se retiro supuestamente porque los países que conforman el organismo le dejaron solo cuando los migrantes cubanos pretendían llegar hasta Estados Unidos. Madriz insistió que el problema no es reinsertarse al sistema, sino que el país tico quiera imponer condiciones de cambio dentro del SICA. De acuerdo al diario costarricense La Nación, Luis Guillermo Solís espera que el país vuelva al SICA a finales de junio. Lee también: Cosep discutirá en SICA el bloqueo En días anteriores el mandatario Daniel Ortega sostuvo un encuentro con su homologo hondureño Juan Orlando Hernández actual presidente del SICA. De acuerdo a Madriz la reunión fue propicia para dialogar sobre el bloqueo, “se pudo haber tocado el tema de la obstaculización de comercio nuestro: de la leche y carne” aseguró. Lee también: Halleslevens pide diálogo ante bloqueo de sector cárnico y lácteo El sector cárnico y lácteo desde meses atrás ha reportado perdidas millonarías por el bloque interpuesto por Honduras, El Salvador y más reciente Costa Rica al no certificar las plantas nicaragüenses.