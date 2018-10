ORTEGA CUESTIONA INTENCIONES DE COSTA RICA DE VOLVER AL SICA

7:09 a.m.

Tras la reunión entre los mandatarios de Honduras y Nicaragua, Ortega quien será presidente pro témpore del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) manifestó que Costa Rica no debería volver imponiendo condicionamientos tras ser el primer gobierno en retirarse del organismo. "Eso está faltando a las normas más elementales de respeto que se deben los pueblos (...). Ningún gobierno se ha retirado del SICA como se retiró Costa Rica ahora con el cuento este de los inmigrantes. Primera vez en la historia que se retira un gobierno; no el pueblo, porque ahí no ha habido una votación del pueblo de Costa Rica que diga que hay que retirarse del SICA" manifestó Ortega según El 19 Digital. Lee también: Ortega considera necesario el fortalecimiento del SICA Costa Rica se reintegrará al SICA a finales de junio cuando Honduras traslade la dirección del SICA a Nicaragua, según el diario La Nación. “(Luis Guillermo) Solís afirmó que estaba esperanzado en que Costa Rica se pueda reintegrar plenamente al Sistema a finales de junio” detalló la publicación del medio tico. Lee también: Cosep pretende exponer bloqueo ante SICA P.d: Iba contextualizar pero ya hay dos notas más sobre el tema entonces mejor pondré hipervínculos.