DOGU QUIERE GARANTIZAR QUE FUNCIONARIOS INGRESEN SIN PROBLEMA AL PAÍS

La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua Lauro Dogu se pronunció sobre los funcionarios estadounidenses expulsados. Dogu explicó que los oficiales vinieron al país por parte de una empresa para certificar productos nicaragüenses para su posterior exportación. “Por parte de la embajada no podemos ver esto, pero queremos asegurar que nuestros funcionarios puedan entrar a Nicaragua sin problema” aseguró la embajadora. Lee también: El costo que paga Nicaragua por retirar a funcionarios El gobierno de Nicaragua se disculpó aludiendo ignorar el ingreso de los oficiales norteamercanos al país, al respecto Dogu señaló que las diligencias son procesos que empieza con el sector privado no con el gobierno. Una vez más la embajadora reiteró sobre el impacto que tendría para Nicaragua y que ya había anunciado por twitter. Sin las certificaciones las empresas nicaragüenses no pueden enviar sus cosas, advirtió. Dogu informó que los funcionarios habían ingresado al país en ocasiones anteriores por la misma razón sin ningún problema y que en caso de que los requisitos de ingreso al país hayan cambiado no se les anteló. Investigación del canal Distintos medios han informado que el académico Evan Ellis que también fue expulsado, pretendía investigar sobre el mega proyecto del canal interoceánico, razón que ya había informado al gobierno según Dogu. “Él anunció antes de venir aquí, su visita no fue una sorpresa, la reacción del gobierno si fue una sorpresa para él” aseguró la embajadora.