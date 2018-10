GOBIERNO AÚN NO NOTIFICA A SECTOR LÁCTEO SOBRE CESE AL INGRESO DE PRODUCTOS A COSTA RICA

El presidente de la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo CANISLAC Wilmer Fernández dijo a 100% Noticias que el gobierno no les ha informado del bloqueo impuesto por Costa Rica al no certificar las plantas lácteas de la empresa mexicana Lala. Fernández confirma la información, aunque destaca que se ha enterado tiempo atrás de manera extraoficial. Lee también: COSTA RICA CIERRA LAS PUERTAS A NICARAGUA EN CERTIFICACIÓN DE PLANTAS LÁCTEAS Tras la noticia el sector cárnico y lácteo se reunió con el Sistema de Producción, Cultivo y Comercio para discutir la decisión de CR. de la cuál han concluido que la crítica del país vecino se refiere a la producción primaria, pero eso no debería de preocupar señala Fernández, “Lo que deberían de verificar es determinado si no daña la salud de los consumidores costarricenses” dijo.