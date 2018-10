24, Junio, 2016 24, Junio, 2016 3:54 a.m. 3:54 a.m.

BRIXIT DE REINO UNIDO ES "EL DIVORCIO DE UN SOCIO BASTANTE DIFÍCIL" DICE EXPERTO

Ante la noticia de que Reino Unido se desligará de los países que conforman la Unión Europea, el experto en Derecho Internacional Mauricio Herdocia señaló los retos que tienen ambas partes a partir que se impuso el 51.9% a favor del “Brexit” (salida de R.U). Los británicos aún no logran prever el futuro económico. De acuerdo a Herdocia “¿cómo va seguir funcionando la economía inglesa? ¿qué va pasar con Escocia e Irlanda, que querían permanecer” son las preguntas que preocupan a Reino Unido, integrantes de la UE y analistas políticos. Para el experto la economía británica es cierta y además no saben cómo caminar sino es con el acompañamiento. Mientras que para la Unión Europea el reto que enfrentan, según Herdocia es evitar que el fenómeno se propague y desinhibir movimientos políticos que levantan la bandera anti integracionista “Adecuar posición y tratar fundamentalmente que no surjan nuevos brotes separatistas” sugirió. Para algunos la decisión del país británico no ha sido una sorpresa dado que siempre se mantuvo al margen cuando se consensuaban decisiones de uniones comunitarias, amparándose del estado de excepción. El acontecimiento para la Unión Europea represente el “divorcio con un socio bastante difícil, no había caminado al mismo nivel que han caminado los demás estados” afirmó Herdocia.