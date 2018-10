CENTROLAC TEME REPRESALÍAS POR PARTE DE COSTA RICA

El director ejecutivo de lácteos Centrolac, Alfredo Lacayo dijo a 100% Noticias que temen que el gobierno de Costa Rica tome represalias contra ellos, después ese país anunció el bloqueo al ingreso de productos Lala y la no certificación dos plantes de la empresa mexicana. La crisis de bloqueo impuesta a Nicaragua de parte de Honduras y El Salvador ha convulsionado la industria. Al menos en el caso de Costa Rica que tras anunciar la no certificación por supuesta inconformidades en términos de salud, el gobierno de Nicaragua informó a través del IPSA el no ingreso de productos Dos pinos y Sigma. Lee también: Empresa privada promete discutir bloqueo de lácteas en SICA Desde Upanic sugieren tomar la misma medida con los otros dos países, misma demanda que desde Faganic y Canislac han hecho pública desde que empezaron las trabas a la exportación de lácteos. La empresa Centrolac acopia 10 mil litros por día. La sobre demanda de leche para los productores posiblemente ocasione un ahogamiento, sumado al golpe de leche que ocurre cada invierno. De acuerdo a las predicción de Lacayo el precio de la leche descendería a los 8.50 o 9 córdobas por litro. "Es sumamente difícil, pero no solo para el sector sino para el productor" dijo. Lee también: Costa Rica cierra puertas a Nicaragua Recientemente el presidente de Honduras sostuvo un encuentro con el homólogo nicaraguense previo asumir la presidencia protémpore del SICA, donde según el sector lácteo se pudo abogar por las tensiones comerciales y trabas. Marcos Fletes apela al diálogo y consenso entre los países, "en la medida que hay un dialogo directo un dialogo franco se puede solucionar" aseguró.