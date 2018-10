26, Junio, 2016 26, Junio, 2016 5:02 p.m. 5:02 p.m.

MESSI RENUNCIA DE SELECCION ARGENTINA

"Ya está se terminó para mí la Selección". Con esas palabras, Lionel Messi anunció su retiro del combinado argentino luego de la final perdida ante Chile en la Copa América Centenario. La Pulga sorprendió al al realizar un crudo anuncio antes de abandonar las instalaciones del Metlife Stadium, escenario en que el equipo Albiceleste cayó ante La Roja por penales. "Son cuatro finales las que me toca perder. Ya lo intenté mucho, pero es así. No se dio y, lamentablemente, me voy sin poder conseguirlo", agregó el astro rosarino, visiblemente apesadumbrado. El delantero reconoció que "es un momento duro para analizar cualquier cosa" y sentenció: "Lo primero que se me viene y lo pensaba en el vestuario es que ya está, se terminó para mí la Selección. Ya son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se medio, pero creo que ya está". A la hora de hora de hablar del encuentro y del disparo que desvió en la tanda de penales, señaló: "Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar y encima me toca erra el penal a mí. Ellos ya habían errado y era importantísimo para agarrar diferencia". "Creo que es por el bien de todos, primero por mí y después por todos,. Creo que hay mucha gente que desea eso. Obviamente no se conforman y nosotros tampoco con llegar a la final y no ganarla. Nos tocó perder otra vez en los penales, otra vez un partido muy igualado pero creo que ya tengo la decisión tomada", reiteró. Lionel Messi debutó con la selección argentina mayor en el año 2005 y durante la presente Copa América Centenario se había convertido en el máximo goleador histórico del equipo. Con su gol de tiro libre ante Estados Unidos en las semifinales, había llegado a las 55 conquistas con la camiseta Albiceleste y había superado a Gabriel Batistuta. Fuente: Infobae