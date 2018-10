FISCALIA NO ACUSARA A JÓVENES QUE LABORABAN HORNO

El Ministerio publico no ejercerá ninguna acción penal contra los 6 jóvenes ambientalistas de la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir que están bajo investigación desde el pasado sábado. Los jóvenes fueron trasladados a la Policía de Nueva Guinea y luego a Managua, pero la fiscal Giselle Borge no pudo precisar donde se encontraban, solo se limitó a decir que nunca estuvieron detenidos. La Fiscal Auxiliar, Giselle Borge hizo referencia a los hechos ocurridos el pasado sábado en horas de la mañana, donde resultó con heridas leves uno de los pobladores de la comunidad La Fonseca de Nueva Guinea, quien participaba del taller para aprender hacer ecofogones u hornos caseros para bajar el consumo de leña. "El día 25 de junio, aproximadamente a las 11:25 de la mañana en la Colonia La Fonseca, Municipio de Nueva Guinea, ocurrió un incidente en la cual ocurrió una explosión ante la combustión de gases concentrados en un barril", señaló la fiscal, tras asegurar que en los hechos participaron ciudadanos nacionales y extranjeros. Lee también: Jóvenes pudieron enfrentar proceso penal por estas razones Borge leyó un comunicado donde indica que "el pasado 25 de Junio a eso de las 11.25 de la mañana en la Colonia La Fonseca, ocurrió un incidente donde se produjo una explosión ante la combustión de los gases concentrados en un barril, al cual varios ciudadanos prendieron fuego; exponiendo de tal forma a la integridad física de la población cercana y de los mismos participantes" citando las normas internas de Nicaragua sobre la manipulación y distribución de sustancias tóxicas hizo un llamado a las personas involucradas y población en general a no realizar prácticas, de no ser que cuenten con la debida autorización de las autoridades correspondientes" cita el informe del Ministerio Publico. La Fiscalía concluyó hacer un lllamado a las personas involucradas y ciudadanía a "NO estar realizando este tipo de prácticas a no ser que cuenten con los debidos permisos y las medidas de seguridad necesaria que establece la Ley" . "El Ministerio público informará al Ministerio de Relaciones Exteriores, para el trámite correspondiente de acuerdo a la ley en referencia a los extranjeros", puntualizó el Comunicado.