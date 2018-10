UPANIC: EL TEMA DE LA LECHE "VINO ABRIR LA CAJA DE PANDORA"

Michael Healy de Upanic aseguró en el programa Jaime Arellano en la Nación que el bloqueo a lácteos no es problema reciente en referencia a las relaciones comerciales bilaterales entre Costa Rica. “El de la leche (el tema) es el que vino abrir la caja de Pandora”aseguró. De acuerdo a Healy desde hace 3 años no se ha podido exportar embutidos Cainsa al país vecino, al igual que el bloqueo impuesto a la exportación de carnes. Lee también: Bloque de lácteas: ¿Qué conveniente es una guerra comercial? Costa Rica ha impuesto el bloqueo a lácteos nicaragüenses al no certificar las plantas bajo argumento de medidas sanitarias. De acuerdo a Álvaro Vargas, con ese argumento el gobierno de Costa Rica podía frenar la exportaciones y de esa manera proteger a la industria de lácteos ticos (Dos pinos). Ante el bloqueo, el gobierno de Nicaragua aplicó medidas restrictivas con la leche Dos Pinos, al negarle la entrada al país. Sin embargo para el director de ExportCentro, Roberto Brenes no es conveniente iniciar una guerra comercial, sino más bien buscar establecer contactos para nuevos mercados.