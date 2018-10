28, Junio, 2016 28, Junio, 2016 3:11 a.m. 3:11 a.m.

CONTINUAN LAS PROTESTAS DE TRABAJADORES DE ZONA FRANCA TECHNOTEX. S.A DE TIPITAPA

Eduardo Cano, trabajador de la zona franca TECHNOTEX. S.A confirmó a 100% Noticias que las protestas continúan esta mañana en demanda de mejores condiciones de trabajo y firma de convenio colectivo. Cano relató que los trabajadores asistieron al complejo industrial sin embargo decidieron parar las labores hasta que haya negociación entre la empresa y los sindicalistas. El trabajador criticó la indiferencia de los organismos de Derechos Humanos pues no se han involucrado ni respaldado la demanda. Sin embargo deberían tomar parte asegura Cano, pues se trata de “restitución de los derechos”. La demanda de los trabajadores es mantener los incentivos y que no sean quitados por un llamado de atención, erradicar el maltrato, represalias en contra de las organizaciones sindicales, trato digno y agua que no sea de pozo. “No podemos retroceder 30 años atrás cuando en la corporación de zonas francas eramos humillados” concluyó Cano. Trece detenidos Este lunes que iniciaron las protestas la Policía Nacional detuvo a 13 trabajadores de la zona franca ubicada en Tipitapa, entre ellos 8 son mujeres. Estamos “viendo totalmente la parcialidad que tiene la policía con los trabajadores” aseguró Cano tras detallar que los compañeros que fueron detenidos están “brutalmente golpeados y no los han dejado hablar con ellos”.