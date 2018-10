28, Junio, 2016 28, Junio, 2016 4:56 a.m. 4:56 a.m.

LLUVIAS EN EL CARIBE RETRASAN VUELOS AÉREOS

Las fuertes lluvias en el Caribe Nicaragüense ocasionaron en retraso en los viajes aéreos de este martes. La terminal aérea de La Costeña ubicada en Bluefields retrasó el vuelo de las 8:30 am hasta las 9:30 am por las fuertes lluvias que azotaron la zona. La entrada de la Onda Tropical No. 7 ocasionó lluvias y nubosidades en la Costa Caribe, sobre todo el Puerto Cabezas y Blueffields, detalló Agustín Moreira, experto en fenómenos naturales. Según declaraciones de Sergio León, Director de radio “La Costenísima” las lluvias han sido fuertes desde el sábado, sin embargo las que embargaron la ciudad este martes fueron mucho más intensas. Los vuelos que realiza “La Costeña” desde Bluefields hasta Managua son cuatro veces al día, según León los vuelos se han restablecido.