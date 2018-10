28, Junio, 2016 28, Junio, 2016 8:40 a.m. 8:40 a.m.

MOVIMIENTO DE UNIDAD CON DIGNIDAD NO SE ALIÓ CON PLC

El Movimiento Unidad con Dignidad no realizó ningún tipo de alianza con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), ni con el nuevo Partido Liberal Independiente (PLI) que dirige Pedro Reyes. Este movimiento que promovía la unidad liberal no tiene casilla electoral para estos comicios, por lo que renunciaron a participar del proceso. “Lamentando no haber encontrado eco en los principales responsables en la división del liberalismo hemos decidido no participar de este proceso” leyó Santiago Aburto, quien calificó de viciado y plagado de irregularidades el proceso. Para Edgar Matamoros, en el fracaso de la unión fue porque “prevaleció la arrogancia, la sed de poder y las ambiciones por encima de la voluntad del pueblo”