29, Junio, 2016 29, Junio, 2016 3:11 a.m. 3:11 a.m.

AÚN NO LIBERAN A TRABAJADORES DE TEXTILERA

Eduardo Cano, trabajador de la zona franca TECHNOTEX dijo a 100% Noticias que aún no han liberado a sus colegas de trabajo pese a que la empresa ayer convino levantar los cargos contra los detenidos. Las 13 personas fueron llevadas por la Policía Nacional cuando inició una manifestación en demanda de un acuerdo de convenio y mejores condiciones de trabajo. Después de los hechos Cano asegura que no les han permitido ver a los detenidos, “únicamente les hemos podido pasar alimentos”, sin establecer comunicación con ellos. Cano advirtió que si en las próximas horas no son puestos en libertad se van a manifestar ya que los trabajadores de la empresa están consternados y preocupados. Este miércoles los trabajadores se reincorporaron a sus puestos de trabajo sin embargo aseguraron manifestarse nuevamente si sus compañeros no son puestos en libertad.