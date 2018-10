29, Junio, 2016 29, Junio, 2016 6:57 a.m. 6:57 a.m.

BOSCO MATAMOROS: “ESTAMOS CONVULSIONADOS Y NO HEMOS LOGRADO SACAR LA CABEZA DE ESE TORBELLINO"

El anuncio de la no observación electoral, la renuncia del Movimiento Unidad con Dignidad y el PLI en manos de Pedro Reyes es la antesala para desacreditar la legitimidad y credibilidad del proceso electoral reflexiona el Ex Embajador de Nicaragua, Bosco Matamoros. “Estamos ante un horizonte bien sombrío y va ser difícil recuperar esa credibilidad que se ha construido paso a paso” aseguró el diplomático. Para Matamoros Ortega Ortega tenía todas las posibilidades de salir ganador en un proceso legítimo, sin embargo decidió hacer todo lo contrario anulando la competencia del grupo de Montealegre. "El mayor perdedor de este proceso es el FSLN cuando tenía todas las condiciones para salir legitimado” aseguró Matamoros. El reto de la oposición Para Matamoros el reto de la oposición es entender qué es lo que está buscando Daniel Ortega, pese a que nunca ha visto un proceso de desaceleración en cuestión de credibilidad como lo que está pasando con el PLI. Dicho partido después de mantener un litigio entre 4 facciones según el fallo dictado por la Corte la personería jurídica le fue concedida a Pedro Reyes, quitándole la representación legal a Eduardo Montealegre, quien lideraba la fórmula política compuesta por Luis Callejas y Violeta Granera. Nicaragua y las relaciones exteriores En términos de relaciones exteriores el país no está en su mejor momento. De acuerdo a consideraciones de Matamoros hay una crisis de credibilidad porque se está operando en el vacío. Nicaragua está “perdiendo en términos de concertividad, pérdida de socios. Nicaragua está afectando relaciones con México, está afectado imagen que ha construido en 30 años” detalló tras asegurar que “Estamos convulsionados y no hemos logrado sacar la cabeza de ese torbellino” nombrando también los inconvenientes comerciales con Estados Unidos y demás países.