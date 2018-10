DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA A TRABAJADOR DE TECHNOTEX Y OTROS PARTICIPANTES DE DISTURBIOS

Este miércoles en el Juzgado de Tipitapa dictaron prisión preventiva para los 11 detenidos en la protesta realizada en la zona franca Technotex. Inicialmente el número de detenidos fueron 13, pero 2 fueron dejados en libertad.

Durante la Audiencia preliminar contra los 11 detenidos, de los cuáles solo 1 es trabajador de Technotex, la Procuraduría pidió prisión preventiva por daños ocasionados a la propiedad privada y exposición de personas al peligro.

La Fiscalía especificó los hechos ocurridos este lunes desde las 6 de la mañana. La parte acusatoria encontró los delitos de obstruccion de funciones, robo agravado, exposición de personas y daños a la propiedad.

Golpes y quemaduras Alanís Berrios, asesora legal del Movimiento María Elena Cuadra informó a medios de comunicación que los detenidos habían sido golpeados y las mujeres habían sufrido quemaduras en los pies. "Anoche que nos quedamos dormidas en el piso, otros reos nos hicieron bulla que nos despertáramos y cuando nos despertamos teníamos un rollo de papel en los pies, que si no nos hubieran despertado nos hubiera quemado. Nosotros pedimos que no trasladaran a otra área y nos dijeron que no; que nosotros no les íbamos a decir lo que tenían que hacer. Hasta ahora que llegó el Movimiento María Elena Cuadra, accedieron trasladarnos a otra área" relató entre lágrimas Ivone Miranda, trabajadora de otra textilera que está dentro del Complejo industrial donde también se ubica Technotex. Otra mujer detenida dijo que la acusación era injusta mientras salía llorando de la sala de audiencias. Dentro de los acusados está el taxista Howard López Montenegro, quien dice que nada tenía que ver en los hechos y fue capturado mientras pasaba por la empresa. "Un antimotín me detuvo, me puso una escopeta en el sentido y me dijo que me bajara del carro (ahí quedó abandonado) y en la policía bajándome de la camioneta me agarraron teléfono" contó el taxista ahora acusado. Los acusados fueron capturados desde el lunes y hasta hoy se presentaron ante el judicial. En la audiencia se ordenó la captura para otros tres personas que participaron en la protesta. También se fijó fecha para la Audiencia Inicial a realizarse el 8 de julio a las 8:30 de la mañana, mientras tanto los involucrados guardarán prisión preventiva como medida cautelar. Los acusados dijeron a 100% Noticias que harían huelga de hambre.