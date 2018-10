30, Junio, 2016 30, Junio, 2016 4:11 a.m. 4:11 a.m.

"SOY NICA ME ESTÁN SACANDO DE MI TIERRA" DENUNCIA CHEMA REYES PROMOTOR DEL GRUPO VEDA VERDE

El promotor de Veda Verde, una página en facebook que se abrió hace unos meses ante la preocupación por el impacto de la sequía en el país, denunció que fue expulsado de Nicaragua. Reyes explica en su facebook lo que ocurrió, quien relató que dedicó 20 años al desarrollo de la música en "MI PAIS, aunque mis papeles dicen otra cosa ni alma es color gallopinto, me lo he ganado con sudor, gota a gota, mi trabajo habla por mí, lo que he aportado para que nuestra música se escuche en cada rincón de Latinoamérica que he visitado ha sido costoso, mis esfuerzos para que los músicos tengan una escena decente para transmitir todo ese arte que me eriza el alma a sido muy difícil, soy nica mucho más que esas bestias que manipulan la verdad a sus anchas para ejercer opresión, es una lástima que mi padre en su momento fuera quien entrenara a estos animales que ahora usan el poder para callar a cualquiera incluso a su propio hijo... me han corrido de muchas partes, no soy una persona fácil, soy transparente y honesto, de una forma casi enferma hablo con la verdad, pero me duele en el alma no estar en mi patria... soy nica le duela a quien le duela... me lo gane y me duele no poder regresar" dijo Reyes en facebook. 100% Noticias ha intentado comunicarse con Migración y Extranjería para conocer su explicación del hecho, así como a la policía Nacional, pero no responden. Espere ampliación en las próximas horas.