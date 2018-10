30, Junio, 2016 30, Junio, 2016 6:52 a.m. 6:52 a.m.

LEONARDO TORRES COMENTA ALERTA DE EE.UU PARA VIAJAR A NICARAGUA

El presidente de Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (CANTUR), Leonardo Torres, comentó con 100% Noticias, la alerta emitida por el gobierno de los Estados Unidos a sus nacionales para realizar viajes a Nicaragua. Torres dijo que Estados Unidos se caracteriza por hacer alertas frecuentes a sus ciudadanos de diversos temas y países del mundo, es una práctica normal de la Secretaría de Estado. “Ellos (Estados Unidos) analizan la situación de cada región y tienen el deber de hacerlo, este es un derecho soberano” expresó Torres. La alerta que emitió el país norteamericano tiene un vencimiento hasta el 30 de noviembre, y es por periodo electoral, y sólo puntualiza a viajeros de organizaciones. No alerta a cualquier otro ciudadano, por lo cual Torres espera que esto no afecte el turismo en nuestro país. Según las cifras de CANTUR en el turismo, presentó un leve incremento. Leonardo Torres confía que la situación no escalé a más para que no traiga consigo una reducción del turismo.