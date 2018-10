30, Junio, 2016 30, Junio, 2016 8:34 a.m. 8:34 a.m.

DECLARAN CULPABLE A MAURICIO MARTÍNEZ

None

El juez Walter William, titular del Juzgado Local Penal de Managua, declaró culpable a Mauricio Martínez acusado por Ricardo Mayorga de extorsión y chantaje en el caso del robo del celular. Carlos Chavarría y Pedro Almanza, abogados de Ricardo Mayorga, pidieron la pena de 3 años de prisión para Martínez, mientras que Keyla Largaespada, abogada de Martínez, solicitó la pena mínima de 2 años de prisión. “Habiéndose valorado todas las pruebas presentadas, no resta más que dar el fallo que en derecho corresponde…En consecuencia se declara culpable a Mauricio Martínez Areas de ser el autor directo de los ilícitos de de extorsión y chantaje en perjuicio de Ricardo Mayorga”, dijo el Juez. “Yo soy un ser humano, ese hombre tiene familia, si de mi depende no lo echaran preso, si de mí dependiera pediría que sólo estuviera 24 horas preso, yo tengo un corazón bueno, yo no soy malo”, expresó Mayora al terminar el juicio. Por su parte Martínez señaló que la conciencia pesa en este caso, que Mayorga estaba sobre su inocencia.