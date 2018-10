PRISIÓN PREVENTIVA PARA DR. PÁRAMO EN OTRA AUDIENCIA SOBRE LIZANDRA JARQUÍN. 

4:50 a.m.

La jueza Pineda del juzgado sexto local penal también tiene radicado en su juzgado otra acusación contra Páramo referidas a las lesiones imprudentes y sicológicas por el cual le acusa la paciente Allison Molina.

Prisión preventiva dictó la jueza María Ivette Pineda contra el Dr. David Páramo acusado por el homicidio imprudente de Lizandra Jarquín. El cirujano plástico recibió el viernes la prisión preventiva, pero se anuló todo lo actuado por el juez séptimo local penal Donaldo Alfaro quien pese a tener afinidad con el acusado, realizó la audiencia preliminar. Páramo, reiteró que es una fatalidad y que las versiones se han distorsionado. Con el ánimo aparentemente decaído sostuvo que el “Protocolo que se hizo fue correcto”. La Fiscal Kenia Jirón indicó que la pena por el delito que le imputan a Páramo es de 3 a 5 años, aunque aún no reveló cuantos años pedirán para el acusado. Páramo insistió en que no extrajo la cantidad de grasa que la fiscalía asegura, además cuestionó que el Instituto de Medicina Legal “hablaron de la liposucción, pero no de los glúteos” en referencia a que según él, faltó investigación.A finalizar la audiencia preliminar contra el doctor David Páramo, la jueza programó la audiencia inicial para el 7 de julio a las 9:30 de la mañana.