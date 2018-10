04, Julio, 2016 04, Julio, 2016 10:10 a.m. 10:10 a.m.

FAMILIARES DE NIÑO ROBADO VAN PARA HONDURAS

Marianela Flores Maldonado viajará en los próximos días al país vecino del norte, Honduras. La intención de emprender el viaje es para confirmar si el niño que encontraron abandonado en San Pedro Sula, es el bebe que le fue robado del Hospital Alemán Nicaragüense o descartar la esperanza. Flores reiteró su inconformidad con las autoridades policiales, porque después de un mes de desparecido su hijo, lo único que le hecho saber es que siguen investigando. "La esperanza es lo último que se pierde, y yo tengo la fe y la esperanza de que mi hijo va a aparecer", dijo Marianela. “La Policía es incompetente, mi bebe lleva un mes y cinco días desaparecido y aún no recibo respuestas concretas. Por eso tomamos la decisión de viajar a Honduras, cueste lo que me cueste porque aquí en mi país no he recibido ningún tipo de apoyo para descartar o confirmar si el bebe abandonado en Honduras es el mío” dijo en Primicia a 100% Noticias. Este martes el CENIDH, denunciara el caso en el Ministerio Público para que lo investigue la unidad de casos especiales. El recién nacido de la familia Flores Maldonado despareció el primero de junio en el hospital nicaragüense, luego de que una falsa doctora burlara a las autoridades del centro hospitalario y se llevara al bebe bajo el argumento de que le tocaba su primera vacuna.