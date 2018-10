04, Julio, 2016 04, Julio, 2016 12:25 p.m. 12:25 p.m.

YATAMA EN BÚSQUEDA DE ALIANZAS

Tras su ruptura con el FSLN, la dirigencia del partido Regional Yatama está en la búsqueda de una alianza electoral con los partidos de oposición. En un inicio los dirigentes de Yatama se reunieron con el extinto PLI, que lideraba Eduardo Montealegre sin obtener resultados; hoy buscan firmar una alianza con el PLC, sin embargo la cúpula del partido rojo sin mancha parece no estar dispuesto a ceder escaños en la Asamblea Nacional. Yatama está como un barco a la deriva buscando donde encallar sus anclas, pues aún no logra concretar alianzas con ningún partido político. La semana pasada la dirigencia de este partido regional visitó la sede del partido liberal constitucionalista. Yatama pide como mínimo una cuota de tres diputados en la Asamblea Nacional a cambio de firmar una alianza. De no amarrarse con nadie, Yatama correrá como partido a nivel de las regiones de la Costa Caribe, donde esperan obtener un diputado por cada región.