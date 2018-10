05, Julio, 2016 05, Julio, 2016 3:42 a.m. 3:42 a.m.

SUSPENDEN LECTURA DE SENTENCIA PARA EX TÉCNICO DE NICA CELL

Este martes el juez Walter Williams del juzgado Quinto Penal de Audiencias suspendió la lectura de sentencia para el ex técnico de Nica cell, Mauricio Martínez, quien se vio envuelto en un proceso legal por más de dos meses luego que publicara un video donde se observa a Ricardo Mayorga tomar un celular. Las razones del judicial para suspender la lectura se debe a problemas técnicos en los audios, pese a que solo tiene 3 días para dictar sentencia al acusado. Mayorga manifestó que "si fuera por él que no lo mandaran preso (a Mauricio)", sin embargo el juez dijo que no cambia la sentencia porque no lo orientó al Juez. Martínez es acusado por extorsión al ex boxeador.