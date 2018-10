FAMILIARES Y AMIGOS DE MAURICIO MARTÍNEZ SE MANIFIESTAN

En las afueras de los Juzgados de Managua los familiares y amigos de Mauricio Martínez, encontrado culpable por delito de extorsión, manifiestan el descontento por dictamen del juez. Los manifestantes hicieron el llamado al presidente Daniel Ortega y a Rosario Murillo para que no lleven preso a Martínez, pues de hacerlo dejarían sin sustento a 3 niños. María Patricia Areas Jiménez, madre de Martínez asegura que su hijo "es honrado y yo le he inculcado buenos principios. Mis nietos necesitan de su padre". Lee también: Suspenden lectura de sentencia para Martínez Mauricio Martínez y su abogada. Martínez, ex técnico de Nica Cell, empezó la disputa legal con Ricardo Mayorga, luego que publicara un video donde se observa al ex boxeador tomando un celular de la tienda e introduciéndolo en la parte trasera de su calzoneta. La pareja de Martínez, Jackeline Urbina considera que es "injusto si lo meten preso. Él es la víctima de robo y termina preso y el ladrón queda libre. ¿Qué pasa?" Se pregunta. El juez Water Williams del juzgado Quinto Penal de Audiencias encontró culpable a Martínez por delito de extorsión a Mayorga, pues supuestamente se presentó en la casa de la víctima para pedirle una suma de dinero a cambio de no hacer público el clip.