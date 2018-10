06, Julio, 2016 06, Julio, 2016 1:45 a.m. 1:45 a.m.

MESSI Y SU PADRE CONDENADOS POR FRAUDE FISCAL

Este miércoles diarios europeos dieron a conocer que el futbolista argentino fue condenado a prisión junto con su padre por el delito de fraude fiscal. El fallo dicta que Lionel Messi y su padre Jorge Horacio Messi guardarán prisión de 21 meses por el delito de fraude por 4.1 millones de euros a través de una estructura de empresas en paraísos fiscales. “Ese entramado permitió al jugador omitir sus ingresos por explotación de los derechos de imagen (10,1 millones entre 2007 y 2009) y evitar el pago de impuestos en España” detalla el diario El País, España. La Abogacía del Estado pedía 22 meses y 15 días de cárcel para ambos, mientras que la Fiscalía, un año y medio solo para el padre, a quien acusa de tener un papel clave en la creación de esas sociedades. Los Messi son considerado culpables de tres delitos contra la Hacienda Pública y además de la condena se les impuso el pago de sendas multas: dos millones de euros al futbolista y 1,5 millones a su padre. Dado que la sentencia no es firme, los Messi recurrirán. En defensa el equipo de abogado de los Messi argumentaron que Leonel “futbolista profesional al que solo le interesaba el balón” y el padre de éste “un exempleado metalúrgico en Argentina”, ambos amparados de desconocer los asuntos pues tenían un abogados para atender eso, sin embargo el judicial los declaró “permanecer en ignorancia” por no interesarse en asuntos que acabarían beneficiándole. "Cuando se aprecia una indiferencia tan grave como la que nos ocupa, ya que, a pesar de todas las circunstancias y oportunidades que tuvo el jugador de conocer cómo se gestionaban sus derechos, no lo hizo, no cabe sino considerar que se ha actuado con dolo", argumenta la sentencia. Fuente: El País