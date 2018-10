06, Julio, 2016 06, Julio, 2016 8:09 a.m. 8:09 a.m.

ARCHIVAN CASO POR INJURIAS CONTRA MARTINEZ

La acusación que Ricardo Mayorga interpuso contra Mauricio Martínez, ex técnico de Nica cell quedó archivada luego de que el ex boxeador no presentara pruebas sobre las supuestas injurias recibidas de parte del encausado. Keyla Largaespada, representante legal de Martínez aseguró que el fallo de la judicial fue conforme la ley y califican de “Victoria para nosotros” la decisión. Largaespada confirmó que la judicial mandó archivar la causa porque Mayorga no presentó las pruebas que requería la acusación.