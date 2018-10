AGUERRI Y ARCE DICEN QUE NO LEYERON INFORME DE EEUU SOBRE CLIMA DE INVERSIONES EN NICARAGUA

El asesor económico presidencial Bayardo Arce y el presidente del COSEP José Adán Aguerri, se mostraron desinformados sobre el informe del departamento de Estado de Estados Unidos que se refiere al clima de inversión en Nicaragua. Ambos dijeron por separado que no lo habían leído. “No lo he leído entonces no puedo hacer comentarios” dijo Arce, mientras que Aguerri aseguró “no lo conozco, no lo he leído”. Lee también: Dogu preocupada por clima de inversiones Esta mañana Laura Dogu reiteró la preocupación planteada en el informe.