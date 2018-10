07, Julio, 2016 07, Julio, 2016 9:25 a.m. 9:25 a.m.

ISLA BOLAÑOS ES ACCIDENTE INSULAR QUE COMPARTEN NICARAGUA Y COSTA RICA, DICE EXPERTO

Mauricio Herdocia, experto en Derecho Internacional aseguró en 100% Entrevistas la Isla Bolaños por ser un accidente insular de Bahía Salinas que comparten Nicaragua y Costa Rica, no se puede separar de la bahía, por lo que ambos países son co-propietarios. La “Posición en Nicaragua (es) más en línea con lo que establece el tratado Jerez Caña” asegura, en referencia a que el Estado no trata de adueñarse del territorio, sino más bien ha compartido la propiedad al permitir la pesca en el lugar, sin ocasionar tensiones, pues la co propiedad implica que ambas naciones hagan uso y beneficio de determinado territorio. Para Herdocia la reacción del país vecino del sur, resulta un poco contradictoria, dado que “Costa Rica reconoce que la Bahía de Salinas es territorio en común” y la isla está precisamente en la bahía, por ende será territorio compartido. El fallo de la corte lo que ocasionaría sería que “se cierra la boca de la bahía, pese a los accidentes insulares” asegura el experto, sin embargo Costa Rica puso en debate el tema para constatar a quien le conceden la propiedad del terreno. El litigio no solo afecta el contexto bilateral, sino el regional. Según Herdocia este tipo de tensiones contrarresta los intentos de integración, puesto que alguno de los dos Estados pueden faltar a propósito en los espacios para reuniones a nivel regionales que convoca el SICA. Herdocia recomienda trabajar en el diálogo bilateral en pro del progreso y beneficio para ambas naciones.