MINISTROS DE ECONOMÍA DE NICARAGUA Y COSTA RICA SE REUNEN PARA SOLUCIONAR GUERRA DE LECHE

En desarrollo reunión entre los Gobiernos de Nicaragua y Costa Rica con la presencia del sector empresarial nica. pic.twitter.com/SAVO2iFHTY — Jose Adan Aguerri Ch (@jaguerrich) 8 de julio de 2016

Esta mañana los Ministros de economía de Nicaragua y Costa Rica se encuentran reunidos en la sede del Banco Central de Nicaragua para tratar de resolver el problema del bloqueo de la leche de manera bilateral. Jose Adán Aguerri, presidente de la empresa privada informó del inicio de la reunión a través de su cuenta de twitter.En dicho reunión no participan los representantes del sector lácteo, pues no fueron invitados, sin embargo las expectativas son las mismas: que el bloqueo se levante. Lee también: Sector lácteo en Jacke Mate Nicaragua impuso la medida restrictiva a Costa Rica a partir que el país vecino no certificó dos de las plantas lácteas de la empresa mexicana Lala. El argumento de Costa Rica se basó en medidas sanitarias, sin embargo representantes del sector lácteo en Nicaragua aseguran que la verdadera razón es la protección de su industria láctea Dos pinos. Lee también: LALA habla de afectaciones que ha dejado el bloqueo *Nicaragua restringió el acceso al país a productos Dos Pinos, Pops y Sigma productos