MCCOY SERÍA LA PRIMERA COSTEÑA CANDIDATA A LA VICE PRESIDENCIA

“Una mujer con mucha capacidad, realmente con vocación de servicio” dijo Maximino Rodríguez sobre su compañera de fórmula, Martha McCoy. Este viernes se confirmó que McCoy será la compañera de fórmula de Maximino Rodríguez por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), quien será ratificada este lunes en la convención a realizarse en el Hotel Holiday Inn. Según Rodríguez, McCoy es “una mujer que definitivamente llena los requisitos. Es la primer ciudadana costeña, candidata a la vice presidencia” aseguró. Elección no es de última hora Lee también: Montealegre dice que están usando a Maximino Martha McCoy, consultada por 100% Noticias aseguró que la presentación de su candidatura no fue una elección de última hora para el PLC. “Yo no diría que es de última hora, ya se había conversado con varios miembros (…) yo estaba en proceso de recuperación de una cirugía. Nosotros no somos de decir que no, ni dar para atrás, somos de dar paso hacia adelante” sostuvo McCoy, quien fue Ministra de Salud en el periodo de Arnoldo Alemán. No es una farza La ahora candidata a la vice presidencia considera que el proceso de elecciones en Nicaragua no es una farza electoral como la ha calificado la oposición liderada por Eduardo Montealegre. Considera que contarán con el apoyo de jóvenes, mujeres y hombres y que sus planes de gobierno están encaminados a fortalecer la oferta laboral y la educación en el país.