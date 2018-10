CAPTURAN A SUPUESTA RAPTORA DE BEBÉ DEL HOSPITAL ALEMÁN NICARAGUENSE

Azael Orozco, padre del bebe robado en el Hospital Alemán Nicaraguense fue contactado por la Policía Nacional para informarle del arresto de una mujer con un bebe que probablemente sea el suyo. Las autoridades les informaron que posteriormente él y Marianela Flores, serán llamados para realizarles la prueba de ADN al igual que al bebe que tenía en poder la mujer arrestada y esclarecer si es o no niño raptado. Lee también: "Ya no aguanto", dice madre del bebe robado El bebe de Orozco y Flores fue raptado el pasado 1 de junio del Hospital Alemán Nicaragüense cuando una falsa doctora sustrajo de brazos de Marianela Flores para supuestamente aplicarle la vacuna. Flores asegura que no pierde las esperanzas, la policía le indicó que estuviera tranquila que había capturado a esta mujer y fue vinculada al caso. Agotará todas las vías Lee también: Policía enmudece cuando preguntaron por caso de bebe robado La madre del bebe robado asegura que si este no es su bebe, no descarta el viaje a Honduras. "Si no fuera este, siempre tengo el viaje por allá”, dijo a 100% Noticias. a la vez que agradeció a medios de comunicación y comunidad en general. "Es la comunidad y el pueblo la que han dado con esto”, aseguró.