LLUVIAS INUNDAN 500 CASAS EN BLUEFIELDS

Con información de Radio Bluefields Stereo y La Prensa

Unas 500 casas inundadas dejó en el Caribe sur las ondas tropicales 9, 10 y 11. Varias familias tuvieron que ser evacuadas desde la noche del viernes a puntos seguros, informó Radio Bluefields Stereo. Se reporta que 200 familias se tuvieron que auto evacuar porque sus casas se inundaron. Varias familias del Barrio Fátima en Bluefields informaron que el agua subió hasta la altura de la rodilla, "las camas, muebles y equipos electrónicos tuvimos que subirlos lo más que pudimos para que no se dañen, esperamos que le tiempo se calme para que baje el nivel del agua y no nos cause más daño en las casas", comentó Alfredo Jarquín a Ileana Lacayo, corresponsal de La Prensa en Bluefields. El Comité Regional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (CORPRED) del Caribe Sur, informó esta mañana, que aún se mantiene activo 1 albergue y 1 casa solidaria donde permanecen unas 50 personas. “También se mantiene la vigilancia sobre los Municipios de La Cruz de Río Grande y Tortuguero por la crecida de los ríos, aun no representan serio peligro, pero están en crecimiento”, dijo Joel Saenz, técnico de CORPRED, Informó La Prensa.