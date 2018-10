09, Julio, 2016 09, Julio, 2016 11:13 a.m. 11:13 a.m.

MADRE DE SUPUESTA RAPTORA NUNCA LA VIO EMBARAZADA

En una entrevista en audio realizada a Magdalena Altamirano, madre de Wanky Monge Altamirano, sospechosa del rapto de bebé en el Hospital Alemán Nicaragüense, dijo que no va a apoyar a su hija en nada, ya que ella desde un inicio se opuso a la relación que Wanky tiene con Tupac Amaru Murillo, por ser él una persona con una mala conducta en todos los aspectos. “No quiero saber nada de ella, son cosas que ella hizo y que tiene que resolver” expresó la señora Magdalena. La madre dijo que esta situación para ella es penosa, que no ha salido de su casa por vergüenza. Ella señaló que no tiene comunicación con su hija (Wanky), desde que se fue a vivir con Murillo, que supo que ella estaba criando por comentarios de los vecinos, pero que ella nunca la vio embarazada, pues no la ve desde hace más de un año. Wanky, quien es casada con otro hombre de nombre Moisés, convivía con Tupac, desde hace más de un año, pero estos se conocían mucho tiempo antes, contó la señora. La madre indicó que ella quería ver a su hija estudiando, sin embargo desde que se juntó con Murillo, abandonó su segundo año en ingeniería civil, profesión que estudiaba en la Universidad de Ingeniería UNI. La entrevista fue realizada por el periódico Hoy.