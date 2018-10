10, Julio, 2016 10, Julio, 2016 6:01 a.m. 6:01 a.m.

KUKRA HILL Y LAGUNA DE PERLAS INCOMUNICADAS POR FUERTES LLUVIAS

Las autoridades del Caribe Sur informaron que las comunidades de Kukra Hill y Laguna de Perlas permanecen incomunicadas con el resto del país debido a las fuertes lluvias ocasionadas por la onda tropical número once. Aún no se reportan pérdidas humanas, sin embargo los daños a las viviendas son evidentes, algunas semi destruídas, debido a las excesivas lluvias y fuertes vientos., “especialmente en Sandy Bay con 18 viviendas afectadas” señala el informe preliminar de las autoridades. También reportan el hundimiento de un bote particular en Punta Gorda y una panga del MINSA en La Cruz de Río Grande