11, Julio, 2016 11, Julio, 2016 4:14 a.m. 4:14 a.m.

RUSIA NO INTENTA ALTERAR EL EQUILIBRIO MILITAR EN AMÉRICA CON VENTA DE TANQUES

El país asiático proveedor de los tanques Rusos que Nicaragua compró aclaró que no tiene intensiones de alterar el equilibrio militar de América Latina con las ventas de tanques T-72. De acuerdo a La Nación Costa Rica, citando a la agencia rusa RIA Nóvost, el responsable asuntos latinoamericanos del Ministerio de Exteriores ruso, Alexandr Schetinin aseguró que "Apreciamos a América Latina como un continente de paz y estabilidad. No está entre nuestro intereses romper el equilibrio de fuerzas que existe allí, incluido el militar". Las declaraciones del diplomático dieron respuesta al ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel González, que se manifestó preocupación por las intenciones de Nicaragua de comprar tanques, “aunque no en clave de amenaza para su país, sino por el peligro de una creciente militarización de Centroamérica” escribió LN. Fuente: La Nación