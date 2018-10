11, Julio, 2016 11, Julio, 2016 8:30 a.m. 8:30 a.m.

RATIFICAN FÓRMULA PRESIDENCIAL DEL PLC

Este lunes se ratificó como candidatos a la presidencia Maximino Rodríguez y su fórmula Martha McCoy, por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en la Convención Nacional. Rodríguez quien fue guerrillero, en su discurso aludió al líder opositor Eduardo Montealegre quien supuestamente califica al candidato como zancudo y sin vergüenza. “Los 12.500 millones de dólares que nos dejaron de deudas chorrean sangre, porque se robaron mansiones y grandes haciendas y yo no me he robado nada” dijo el aspirante, en tono eufórico. Su compañera de fórmula que fungió como ministra de salud en el periodo de Arnoldo Alemán instó a ejercer el voto, según ella eso garantizaría un remplazo del gobierno actual y la victoria indiscutible para el PLC. “El pueblo de Nicaragua si vamos a todos a votar no hay forma de que haya fraude (...) con la masividad es como van a derrocar a un gobierno que ha irrespetado”, pronunció la candidata a la vice presidencia, Martha McCoy.