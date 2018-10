WILFREDO NAVARRO CALIFICA DE "TRAGICOMEDIA" LA CONVENCIÓN DEL PLC

9:27 a.m.

Wilfredo Navarro coordinador del movimiento liberal constitucionalista independiente cuestionó las acciones del PLC, como la celebración y ratificación de los candidatos presidenciales para las elecciones de noviembre. El diputado calificó de “tragicomedia”, la convención que se realizaría hoy, donde se ratificaría a Maximino Rodríguez y Martha McCoy, candidatos a la presidencia y vice, respectivamente. Lee también: Ratifican fórmula presidencial del PLC “La calle está dura, se consiguieron su diputación” aseguró el diputado en clara referencia a los candidatos, que considera no ganarán, según el funcionario la fórmula presidencial por el PLC y sus séquito no tienen los pensamientos y visión doctrinarios pues, no son de revolución social.