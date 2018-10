LAS DECLARACIONES DEL PADRE DEL BEBE QUE FUE RAPTADO

11:49 a.m.

“Los quedo viendo y me da ganas de llorar y que porqué hicieron esto, principalmente a mi niño” dijo Azael Orozco, padre del bebe que fue raptado el 1 de junio, al salir de la Audiencia Preliminar donde el judicial dictó prisión preventiva para los autores y cómplices y admitió la acusación. Orozco asegura que puede haber más personas involucradas en el delito, aunque va esperar las investigaciones y debido proceso. Niegan responsabilidad Ana Guadalupe García y Julia Monge. “Me doy cuenta hasta el 17 de junio y el 20 me voy y le digo a ella que habían sospechas de que una hermana mía tuviera al niño” aseguró Ana García, supervisora de nutrición del Hospital Alemán y determinada como cómplice del delito según la fiscalía. García asegura que envió un mensaje a la directora del Hospital, sin embargo no detalló el contenido del texto. Mientras que Mario Muñoz negó cualquier vinculo con la hermana de Wanky, desde hace meses.