LA OPOSICIÓN LLAMA A LA ABSTENCIÓN DEL VOTO

El ex diputado José Pallais, que ahora forma parte de lo que considera “oposición” aseguró que la abstención del voto es una de las opciones que tienen los nicaragüenses para “enfrentar a un gobierno corrupto”. Según el político la abstención consciente, racionada e ideológica es la que deslegitimaría las elecciones del próximo noviembre, donde la oposición no tendría fórmula presidencial desde que Eduardo Montealegre se quedó sin el Partido Liberal Independiente (PLI) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedió la representación legal de ese partido a Pedro Reyes. Lee también: "Aquí no hay por quién votar, aquí no hay porqué votar" dice Montealegre Pallais, ante la posibilidad de que la ausencia de votos fortalezca al partido de gobierno, respondió que las elecciones donde la “participación (es) menor del 50%, carece de legitimidad y eso es lo que estamos buscando” aseguró. Oposición tiene estrategia El político aseguró que la oposición tiene una estrategia para convocar a la ciudadanía y protestar sin violencia, sino como una forma de ejercer presiones y mostrarse en desacuerdo con las decisiones de gobierno. Lee también: Protestas del PLI no cumplirán su cometido a corto plazo “Lo que el país necesita es unas elecciones verdaderas, con todos los requisitos, con observación electoral internacional, nacional, con autoridades que respeten la decisión” asegruró Pallais, quien considera que las luchas no violentas son las más efectivas y que no se precisa tener un partido o una casilla para competir con el gobierno.