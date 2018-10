LA SUMA QUE PUDO HABER PAGADO ORTEGA POR ALQUILER DEL BUS QUE ABORDÓ EL DÍA DEL REPLIEGUE

El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra pudo haber pagado entre US$ 1,500.00 y US$5,000 por alquiler diario del bus en el que se trasladó por la Carretera a Masaya el 8 de julio, día del Repliegue. Ortega se trasladó en un bus custodiado por las autoridades.Foto: Jorge Mejía Peralta Enrique Quiñonez, propietaria de la empresa Nicabus, no quiso revelar cuánto pagó el FSLN por el alquiler del bus, sin embargo detalló que la tarifa oscila entre US$ 1,500.00 y US$5,000 el alquiler por día, en dependencia del tramo recorrido. También detalló que el FSLN rentó por tres días el bus Mercedes Benz-marco polo que el presidente Daniel Ortega utilizó en la edición número 37 del repliegue táctico a Masaya, el empresario asegura que a la unidad se le hicieron retoques que no reveló, pero que pudieron haber elevado el precio del alquiler. El ex diputado afirmó que el partido de gobierno alquiló el bus por tres días: miércoles, jueves y viernes. "Yo no tengo ninguna sociedad, ni he pactado con el presidente Ortega, simplemente no me voy a negar a prestar un servicio. Nosotros estamos autorizados por el Intur para prestar servicios de excursiones a lo interno del país" declaró a 100% Noticias el político Finalmente Quiñonez aseguró desconocer que el alquiler de uno de los buses de su flota era para uso del Presidente Ortega.