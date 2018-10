12, Julio, 2016 12, Julio, 2016 10:42 a.m. 10:42 a.m.

MÉDICOS PIDEN QUE NO SE CRIMINALICE LA PROFESIÓN

La asociación de Médicos de Nicaragua emitió un pronunciamiento donde demandan que no se criminalice la profesión, pues la intención de los médicos no es hacer daño, aseguran. Los últimos acontecimientos de supuesta negligencia han despertado fuertes críticas a los profesionales de la salud de parte de la población. El vicepresidente de la Asociación Abraham Villanueva, lamenta la situación pues asegura que con el oficio lo que más se procura es no quebrantar el principio de ética que dicta velar por la salud de las personas. “Los médicos deben poner orden, pero si alguien hace algo, debe ir a los tribunales” aseguró Villanueva, en referencia a los médicos de Managua y Estelí acusados por supuesto homicidio imprudente en perjuicio de tres pacientes, dos de ellas fallecidas. “Cualquiera pensaría que nosotros somos asesinos, o que andamos con la voluntad expresa de hacer daño” cuestiona Ricardo Pineda, fiscal de la Asociación, recordando que la función de los médicos es todo lo contrario y amparándose que los hechos no solo ocurren en Nicaragua, sino también en hospitales de países desarrollados. Ambos doctores coinciden en que el régimen médico debe estar unido ante estas situaciones que han capturado la atención mediática, para determinar culpabilidad desde el punto de vista médico. Pineda expresó la necesidad de trabajar un código bioético, “porque las cosas tienen que mejorar y avanzar” se autocuestionó.