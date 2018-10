13, Julio, 2016 13, Julio, 2016 8:28 a.m. 8:28 a.m.

EL ADICTIVO QUE TIENE A LOS JÓVENES DEAMBULANDO POR LAS CALLES

No es ninguna droga pero ha enviciado a los jóvenes. Pokemon Go es una aplicación que tiene pegado a los teléfono inteligentes a miles de jóvenes en todo el mundo y Nicaragua no es la excepción. “Está muy interesante te ayuda a recordar bastantes cosas de cuando sos jóvenes y tenías Gameboy y ese tipo de juegos antiguos, cuando el profesor OAK de tener que ir a buscar pókemos, pero ahora se moderniza porque tenés que salir a buscarlos vos mismos y eso lo vuelve más interesante, dinámico e interactivo”, aseguró un joven universitario de la UCA. Pokemon Go motiva a los jugadores a movilizarse por diferentes áreas de las ciudades que por medio de GPS indica la ubicación de un pókemos que puede ser atrapado con solo llegar hasta donde el aplicación indique. La aplicación es gratuita y se puede descargar desde el playstore, donde se ubica en el top del ranking en el primer día de su ingreso a la tienda, según SuperData. La Pokemanía en los jugadores ha ocasionado accidentes de tránsito e incluso ha desatado robos en las calles, sin embargo en Nicaragua aún no se ha llegado a los extremos, pese a que lo jóvenes ya empiezan a diambular con teléfono en mano, omitiendo los peligros que los acechan. Idalia Gutiérrez, académica de la UCA advierte de tomar las debidas precauciones, “que lo asuman con responsabilidad y tomen las medidas de seguridad” recomendó la máster.