13, Julio, 2016 13, Julio, 2016 1:10 p.m. 1:10 p.m.

CSJ RECHAZA RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO POR INDALECIO RODRÍGUEZ

La Sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dio no ha lugar al recurso de nulidad absoluta, interpuesto el pasado 11 de julio por Indalecio Rodríguez Alaniz, en contra de la sentencia 299 que le quitó la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI), Eduardo Montealegre. El magistrado Francisco Rosales, presidente de la Sala C, explicó que el recurso de nulidad es notoriamente improcedente por no existir recurso de nulidad en nuestra ley de amparo. "Resuelve no ha lugar a lo solicitado por el doctor Indalecio Rodríguez Alaniz, por ser notoriamente improcedente", dijo el magistrado. Solamente el recurso de aclaración que mediante sentencia número 300 del 15 de junio de 2016, se pronunció ésta sala que le previno a Indalecio Rodríguez apegarse a lo resuelto.